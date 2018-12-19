Жунинью: "Лион" способен обыграть "Барселону"

Бывший полузащитник "Лиона" Жунинью заявил, что "ткачи" смогут навязать борьбу "Барселоне" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его мнению, главное - выиграть на своем поле, не пропустив.

- "Лион" должен быть очень и очень сосредоточенным, - цитирует L'Equipe Жунинью. - Дома нужно выиграть без пропущенных мячей, тогда можно будет зацепиться. Если учитывать то, что я видел в больших матчах в этом сезоне, то этот "Лион" может конкурировать с "Барсой" и выбить ее из Лиги чемпионов.