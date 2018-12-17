"Жребий просто супер". Арьен Роббен - о "Ливерпуле"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- Это будут классные матчи! "Ливерпуль" - отличная команда, добившаяся великолепного прогресса, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - В их составе выступают великие игроки - очень быстрые и креативные. При этом они действуют как единое целое. Атмосфера будет великолепной. Жребий просто супер. Для каждого футболиста игра в таком матче просто мечта.

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

Все о Лиге чемпионов – здесь.