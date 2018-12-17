"Жребий просто супер". Арьен Роббен - о "Ливерпуле"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".
- Это будут классные матчи! "Ливерпуль" - отличная команда, добившаяся великолепного прогресса, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - В их составе выступают великие игроки - очень быстрые и креативные. При этом они действуют как единое целое. Атмосфера будет великолепной. Жребий просто супер. Для каждого футболиста игра в таком матче просто мечта.
Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.
Все о Лиге чемпионов – здесь.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2018/12/ein-geiles-spiel---reaktionen-zur-cl-auslosung
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