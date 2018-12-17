19:57 | Футбол — Лига чемпионов

"Жребий просто супер". Арьен Роббен - о "Ливерпуле"

Обсудить
0

Полузащитник "Баварии"  Арьен Роббен - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- Это будут классные матчи! "Ливерпуль" - отличная команда, добившаяся великолепного прогресса, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. -  В их составе выступают великие игроки - очень быстрые и креативные. При этом они действуют как единое целое. Атмосфера будет великолепной. Жребий просто супер. Для каждого футболиста игра в таком матче просто мечта.

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2018/12/ein-geiles-spiel---reaktionen-zur-cl-auslosung

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...