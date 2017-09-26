Жозе Моуринью: "Витинью? Хорошо или плохо я скажу о сопернике, я его мотивирую"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА не стал комментировать игру нападающего армейцев Витинью. В этом еврокубковом сезоне бразилец принял участие в пяти матчах, забив 1 гол и отдав две передачи.

- Витинью? А вы его агент? Нет? Я не говорю об игроках соперника, - цитирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед" Моуринью. - Если я хорошо говорю о них, то мотивирую. Если плохо, тоже мотивирую.

Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.