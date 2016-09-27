Жозе Моуринью: "Варди - самый опасный контратакующий игрок в Англии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет поддерживать "Порту" в матче 2-го тура группового турнира с "Лестером". Специалист, ранее возглавлявший португальский клуб, предостерег "драконов".

- "Лестер" очень опасен в контратакующей игре, - приводит Sportsmole слова Моуринью. - Если говорить о Варди, то он - самый опасный контратакующий игрок в чемпионате Англии. "Порту" не должен судить о "лисах" по матчу с "Манчестер Юнайтед". "Лестер" опасен и действует на высоких скоростях. Я уважаю Раньери и его команду, но буду поддерживать "Порту".