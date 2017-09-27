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12:53 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "У ЦСКА очень красивый стадион с лучшим газоном, что я видел в России"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, что перед его футболистами стоит задача показывать хороший футбол. По его словам, игроки должны проявлять терпение, если соперник владеет преимуществом.

- Мы стараемся хорошо играть, но в некоторые моменты матча, если у оппонента есть преимущество, мы должны быть терпиливым, как это было в матче против "Саутгемптона", - цитирует пресс-служба "МЮ" Моуринью. - Мы должны справляться с трудными моментами игры.

Стадион ЦСКА? Очень красивый стадион, и поле выглядит хорошо, наверное, лучшее, что я видел в России.

Напомним, что матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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kauperwood37

на петровском просто не был клоун

13:30

CbIHOK-73

жозе разбирается в траве

13:29

Andrewxyz

Это же не баклан-арена.

13:22