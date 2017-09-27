Жозе Моуринью: "У ЦСКА очень красивый стадион с лучшим газоном, что я видел в России"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, что перед его футболистами стоит задача показывать хороший футбол. По его словам, игроки должны проявлять терпение, если соперник владеет преимуществом.
- Мы стараемся хорошо играть, но в некоторые моменты матча, если у оппонента есть преимущество, мы должны быть терпиливым, как это было в матче против "Саутгемптона", - цитирует пресс-служба "МЮ" Моуринью. - Мы должны справляться с трудными моментами игры.
Стадион ЦСКА? Очень красивый стадион, и поле выглядит хорошо, наверное, лучшее, что я видел в России.
Напомним, что матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
kauperwood37
на петровском просто не был клоун
13:30
CbIHOK-73
жозе разбирается в траве
13:29
Andrewxyz
Это же не баклан-арена.
13:22