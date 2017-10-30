Жозе Моуринью: "Сложно понять, почему "Бенфика" проиграла ЦСКА"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики" назвал лиссабонцев самым сильным соперником по группе. По его словам, "орлы" могли отобрать очки у "МЮ" в прошлом туре (0:1) и не должны были проигрывать ЦСКА на своем поле (1:2).

- Футболисты на поле чувствуют нить игры, - приводит пресс-служба УЕФА слова Моуринью. - Они чувствовали, что победы над "Базелем" и ЦСКА дались им относительно просто, а вот в матче с "Бенфикой" все было иначе. Эта встреча легко могла закончиться 0:0 или 1:1. "Бенфика" намного сильнее двух других соперников, как в плане тактики, так и по составу.



Не могу сказать, что разочарован игрой "Бенфики" на данный момент, но иногда в таких турнирах неудачный исход стартовой встречи может выбить тебя из колеи. Я пересматривал матч "Бенфики" с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему "Бенфика" его проиграла.