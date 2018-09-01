Жозе Моуринью: "Роналду нравится приезжать на "Олд Траффорд", но он приедет за победой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что на "Олд Траффорд" форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду встретят тепло. "МЮ" и "Ювентус" сыграют в одной группе Лиги чемпионов.

– Думаю, Роналду нравится приезжать на "Олд Траффорд", – цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. – Когда он играл за "Реал", ему было приятно сюда приезжать. Но он также хотел забивать и побеждать. Сейчас он выступает за "Ювентус", где тоже хочет выиграть Лигу чемпионов. Я знаю, что он приедет на "Олд Траффорд", чтобы забить и выиграть. Но ему тут нравится, болельщики его встретят тепло.