Жозе Моуринью: "Рано мечтать о победе в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что рано думать о победе в турнире. По его словам, его команде предстоит проделать долгий путь.

- Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии 1/4 финала, но никак не раньше, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. - Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Пока нам нужно сосредоточиться на очень непростом противостоянии.

Монтелла - итальянец по национальности, а все итальянцы знают, как организовать и отладить игру в обороне. В общем, нам надо показать свой лучший футбол. Об ответном матче будем думать примерно в 22.30 (по среднеевропейскому времени - Прим. "СЭ"), но никак не раньше.