Жозе Моуринью: "При счете 2:0 мы стали играть в PlayStation-футбол"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ему понравилась игра его команды в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0) до того момента, пока счет не стал 2:0. Португальский специалист отметил, что после этого его подопечные стали много финтить и принимать неправильные решения.

– До счетм 2:0 мы действовали стабильно и уверенно. После этого все изменилось – мы бросили серьезно играть и начали принимать неправильные решения. Мы могли сами организовать себе проблемы. Мы играли в Fantasy-футбол, PlayStation-футбол. Мы много финтили – мне это не нравится. Игроки были слишком расслаблены и теряли мячи в простых ситуациях.

Напомним, 27 сентября состоится матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет на "Арене ЦСКА", начало игры – 21.45 по московскому времени.