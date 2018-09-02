Жозе Моуринью: "Покупка Роналду показывает, что "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матчей с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Он считает, что приобретение Криштиану Роналду свидетельствует о серьезных амбициях клуба.

- Они не скрывают, что хотят выиграть Лигу чемпионов, - цитирует португальца Football Italia. - "Ювентус" - всегда претендент на победу в Европе, но их покупки показывают, что они на этот раз хотят выиграть турнир. Но мы хотим обыграть их, хоть Роналду и остается топ-игроком.

В одной группе с "МЮ" и "Ювентусом" также сыграют "Валенсия" и "Янг Бойз".