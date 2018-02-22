Жозе Моуринью: "Погба старался дать команде то, что я от него требовал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен игрой полузащитника Поля Погба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (0:0). Француз вышел на замену вместо Андера Эрреры уже на 17-й минуте встречи.

– У Эрреры была небольшая травма, – цитирует ВВС Моуринью. – Поэтому он не мог играть в последних матчах. Но врачи к прошлой субботе давали прогноз на стопроцентное восстановление. Мы решили его тогда поберечь, однако он не в оптимальной форме.

Погба приложил большие усилия, очень старался, чтобы дать команде то, что я от него требовал. В этой игре он добавил нам стабильности. Также я доволен Матичем. Три полузащитника провели хорошую игру, и Погба в том числе.