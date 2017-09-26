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15:06 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "Нынешний ЦСКА - сильнейший из всех, с которыми я встречался"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что неоднократно встречался со столичной командой. По мнению португальского специалиста, команда Виктора Гончаренко является сильнейшей из всех, против которых доводилось играть его клубам.

- Играл против ЦСКА с "Челси", "Реалом" и "Интером". Теперь пришло время "МЮ". Что ж, это уже традиция, - сказал Моуринью. - Мне нравится в Москве, всякий раз она вся лучше и лучше. То же самое могу сказать и про ЦСКА. На мой взгляд, сейчас это лучшая команда по сравнению со всеми, с которыми я играл. Повторюсь, это самый сильный ЦСКА на моей памяти. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Моуринью встречался с армейским клубом в Лиге чемпионов во главе "Челси", "Интера" и "Реала". С каждой из своих предыдущих команд он пять раз обыграл армейцев при одной ничьей (разность мячей – 10-2).

Жозе МОУРИНЬЮ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КОМАНД

Дата

Клуб

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

20.10.2004

Челси

ЛЧ

Групповой турнир

ЦСКА (д)

2:0

02.11.2004

Челси

ЛЧ

Групповой турнир

ЦСКА (г)

1:0

29.09.2009

Интер

ЛЧ

Групповой турнир

Рубин (г)

1:1

24.11.2009

Интер

ЛЧ

Групповой турнир

Рубин (д)

2:0

29.03.2010

Интер

ЛЧ

1/4 финала

ЦСКА (д)

1:0

06.04.2010

Интер

ЛЧ

1/4 финала

ЦСКА (г)

1:0

21.02.2012

Реал

ЛЧ

1/8 финала

ЦСКА (г)

1:1

14.03.2012

Реал

ЛЧ

1/8 финала

ЦСКА (д)

4:1
9.03.2017 МЮ ЛЕ 1/8 финала Ростов (г) 1:1
16.03.2017 МЮ ЛЕ 1/8 финала Ростов (д) 1:0

Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Разбанен досрочно

забавно, что в опросе про свиней есть пункт крупной победы сромтага над Ливером, что само по себе даже не смешно. и нет обратного варианта. зато в опросе ЦСКА такой вариант вообще не рассматривается. редакция газеты с петушком совсем осектантилась. на ум приходит перл рейнгольда про то, что сромтаг конечно может и проиграть Зениту, но скорее всего его просто порвет)).

15:27

ravilius777

я думаю слабейший, если честно и он об этом догадывается, реверанс подсоединить оправдаться если что

15:17

Бармалей3000

Сильнейший Кубок Уефа взял!!!

15:09