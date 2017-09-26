Жозе Моуринью: "Нынешний ЦСКА - сильнейший из всех, с которыми я встречался"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что неоднократно встречался со столичной командой. По мнению португальского специалиста, команда Виктора Гончаренко является сильнейшей из всех, против которых доводилось играть его клубам.

- Играл против ЦСКА с "Челси", "Реалом" и "Интером". Теперь пришло время "МЮ". Что ж, это уже традиция, - сказал Моуринью. - Мне нравится в Москве, всякий раз она вся лучше и лучше. То же самое могу сказать и про ЦСКА. На мой взгляд, сейчас это лучшая команда по сравнению со всеми, с которыми я играл. Повторюсь, это самый сильный ЦСКА на моей памяти. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Моуринью встречался с армейским клубом в Лиге чемпионов во главе "Челси", "Интера" и "Реала". С каждой из своих предыдущих команд он пять раз обыграл армейцев при одной ничьей (разность мячей – 10-2).

Жозе МОУРИНЬЮ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КОМАНД

Дата Клуб Турнир Стадия Соперник Счет 20.10.2004 Челси ЛЧ Групповой турнир ЦСКА (д) 2:0 02.11.2004 Челси ЛЧ Групповой турнир ЦСКА (г) 1:0 29.09.2009 Интер ЛЧ Групповой турнир Рубин (г) 1:1 24.11.2009 Интер ЛЧ Групповой турнир Рубин (д) 2:0 29.03.2010 Интер ЛЧ 1/4 финала ЦСКА (д) 1:0 06.04.2010 Интер ЛЧ 1/4 финала ЦСКА (г) 1:0 21.02.2012 Реал ЛЧ 1/8 финала ЦСКА (г) 1:1 14.03.2012 Реал ЛЧ 1/8 финала ЦСКА (д) 4:1 9.03.2017 МЮ ЛЕ 1/8 финала Ростов (г) 1:1 16.03.2017 МЮ ЛЕ 1/8 финала Ростов (д) 1:0

Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.