Жозе Моуринью: "Нынешний ЦСКА - сильнейший из всех, с которыми я встречался"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что неоднократно встречался со столичной командой. По мнению португальского специалиста, команда Виктора Гончаренко является сильнейшей из всех, против которых доводилось играть его клубам.
- Играл против ЦСКА с "Челси", "Реалом" и "Интером". Теперь пришло время "МЮ". Что ж, это уже традиция, - сказал Моуринью. - Мне нравится в Москве, всякий раз она вся лучше и лучше. То же самое могу сказать и про ЦСКА. На мой взгляд, сейчас это лучшая команда по сравнению со всеми, с которыми я играл. Повторюсь, это самый сильный ЦСКА на моей памяти. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, Моуринью встречался с армейским клубом в Лиге чемпионов во главе "Челси", "Интера" и "Реала". С каждой из своих предыдущих команд он пять раз обыграл армейцев при одной ничьей (разность мячей – 10-2).
Жозе МОУРИНЬЮ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КОМАНД
|
Дата
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
20.10.2004
|
Челси
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
ЦСКА (д)
|
2:0
|
02.11.2004
|
Челси
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
ЦСКА (г)
|
1:0
|
29.09.2009
|
Интер
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
Рубин (г)
|
1:1
|
24.11.2009
|
Интер
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
Рубин (д)
|
2:0
|
29.03.2010
|
Интер
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
ЦСКА (д)
|
1:0
|
06.04.2010
|
Интер
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
ЦСКА (г)
|
1:0
|
21.02.2012
|
Реал
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
14.03.2012
|
Реал
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
ЦСКА (д)
|
4:1
|9.03.2017
|МЮ
|ЛЕ
|1/8 финала
|Ростов (г)
|1:1
|16.03.2017
|МЮ
|ЛЕ
|1/8 финала
|Ростов (д)
|1:0
Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Разбанен досрочно
забавно, что в опросе про свиней есть пункт крупной победы сромтага над Ливером, что само по себе даже не смешно. и нет обратного варианта. зато в опросе ЦСКА такой вариант вообще не рассматривается. редакция газеты с петушком совсем осектантилась. на ум приходит перл рейнгольда про то, что сромтаг конечно может и проиграть Зениту, но скорее всего его просто порвет)).
15:27
ravilius777
я думаю слабейший, если честно и он об этом догадывается, реверанс подсоединить оправдаться если что
15:17
Бармалей3000
Сильнейший Кубок Уефа взял!!!
15:09