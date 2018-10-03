Жозе Моуринью: "Ничья - это не тот результат, которого хотел "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Валенсией" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0) отметил, что это не тот результат, которого хотела добиться команда. Тем не менее, он назвал ничью справедливой.

- Это был неудачный вечер и не тот результат, который мы хотели, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Поражение поставило бы нас в более сложную ситуацию. В такой сложной группе, как мы, если не можете победить, то лучше не проиграть. Принимаю ничью с "Валенсией" как справедливый результат.