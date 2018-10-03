Жозе Моуринью: "Не хочу знать, что сказал Скоулз"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на критику со стороны бывшего полузащитника "МЮ" Пола Скоулза. Последний ранее заявил, что португальцу везет, что его еще не уволили.

– Меня это не интересует. Не хочу знать, что сказал Скоулз. Он свободен говорить все, что хочет. Как и все остальные, – цитирует BT Sport слова Моуринью после ничьей с "Валенсией" (0:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. – То же самое касается и фанатов, которые кричали "в атаку" во втором тайме.