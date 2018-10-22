Жозе Моуринью: "Не хочу говорить с испанскими журналистами, которых интересуют только "Реал" и Роналду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в резкой форме опроверг информацию о возможном возвращении в "Реал". Португальский специалист называется одним из кандидатов на пост главного тренера мадридцев после серии неудач Хулена Лопетеги. Также Моуринью перед матчем Лиги чемпионов против "Ювентуса" не понравились вопросы о встрече Поля Погба с бывшим клубом и Криштиану Роналду​ – с бывшим клубом и тренером.

– Я хочу остаться в "МЮ" до конца контракта и хочу остаться здесь после истечения этого контракта, – цитирует The Independent Моуринью. – Я не хочу говорить о Погба, не хочу говорить об отдельных игроках, не хочу говорить с испанскими журналистами, потому что они интересуются только "Реалом" и Роналду.

Матч "МЮ" – "Ювентус" состоится 23 октября, начало – в 22.00 по московскому времени.