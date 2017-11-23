Жозе Моуринью: "Не думаю, что в матче с ЦСКА нам нужна победа"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Базеля" (0:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сказал, что в предстоящей игре с ЦСКА его команде не обязательно побеждать. Вместе с тем, португалец отметил, что "красные дьяволы" будут настраиваться на победу.

- Не знаю, что там будет нужно в матче с ЦСКА, - цитирует Sun Моуринью. - Не думаю, что нам будет нужна победа. Конечно, мы хотим выиграть, но не думаю, что нам необходимо это. Не думаю, что нам нужна даже ничья.

Напомним, после пяти туров "МЮ" занимает первое место в группе A, набрав 12 очков. У идущего вторым "Базеля" и расположившегося на третьей строчке ЦСКА по 9 баллов. У "Бенфики", которая занимает четвертое место, ни одного очка.

Манкунианцы не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, если проиграют ЦСКА с разницей в три и более мяча, а в параллельной игре "Базель" обыграет "Бенфику". Победа или ничья во встрече с армейцами гарантирует команде Моуринью выход в весеннюю часть главного еврокубкового турнира.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится 5 декабря в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Начало игры - 22.45 по московскому времени.

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