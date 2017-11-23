Жозе Моуринью: "Не думаю, что в матче с ЦСКА нам нужна победа"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Базеля" (0:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сказал, что в предстоящей игре с ЦСКА его команде не обязательно побеждать. Вместе с тем, португалец отметил, что "красные дьяволы" будут настраиваться на победу.
- Не знаю, что там будет нужно в матче с ЦСКА, - цитирует Sun Моуринью. - Не думаю, что нам будет нужна победа. Конечно, мы хотим выиграть, но не думаю, что нам необходимо это. Не думаю, что нам нужна даже ничья.
Напомним, после пяти туров "МЮ" занимает первое место в группе A, набрав 12 очков. У идущего вторым "Базеля" и расположившегося на третьей строчке ЦСКА по 9 баллов. У "Бенфики", которая занимает четвертое место, ни одного очка.
Манкунианцы не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, если проиграют ЦСКА с разницей в три и более мяча, а в параллельной игре "Базель" обыграет "Бенфику". Победа или ничья во встрече с армейцами гарантирует команде Моуринью выход в весеннюю часть главного еврокубкового турнира.
Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится 5 декабря в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Начало игры - 22.45 по московскому времени.
Крупная победа ЦСКА над "МЮ" - надежный путь в 1/8 финала Лиги чемпионов
Valdemarson
bang-o-wire За счет каких показателей ЦСКА гарантированно выйдет из группы, обыграв МЮ с разницей в 3 мяча? в СЭ люди не знают регламента что-ли? или считать не умеют? ______________ Смотри мой пост ниже. Если ЦСКА выигрывает у МЮ, у них становится по 12 очков. Если Базель теряет очки - всё понятно, он идёт в ЛЕ. Если Базель выигрывает у Бенфики, набирает тоже 12 очков. У трёх команд 12 очков - считаем разницу мячей внутри "тройки". В случае крупной победы у ЦСКА (допустим 3-0) и у Базеля будет -1, но у ЦСКА забитых больше будет. У Базеля разность 4-5, у ЦСКА будет 6-7 (если победят 3-0). Хотя 3-0 из области фантастики, но это другая история...
11:57
Коммунист
хитрец мауринью, не печатайте его интервью и не переводите для наших игроков
11:51
bang-o-wire
За счет каких показателей ЦСКА гарантированно выйдет из группы, обыграв МЮ с разницей в 3 мяча? в СЭ люди не знают регламента что-ли? или считать не умеют?
11:30
Samba01
Жозе хитрый Лис. Он и перед матчем в Москве рассказывал о самом сильном цска, а потом взял и вынес их вперед ногами.
11:29
Valdemarson
Манкунианцы не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, если проиграют ЦСКА с разницей в три и более мяча, а в параллельной игре "Базель" обыграет "Бенфику" _____________ У МЮ сейчас разница мячей +5, у Базеля -1(не изменится), у ЦСКА -4 (это если брать кроме Бенфики и если будет по 12 очков). Чтобы у МЮ стала худшая разница мячей из трёх команд, им надо проигрывать ЦСКА с разницей 7 и более. Это даже не фантастика. МЮ по-любому вышел в плофф. Или я неправ?
11:26
Несвин
Интересное заявление Маура. Предполагаю, что 5-го декабря всё возможно.
11:17
Arkadiy1976
фига себе заявки
11:14
Don
aramomania, это из области научной фантастики)
11:12
aramomania
Я думаю Бенфика выиграет у Базеля. А ЦСКА И МЮ сыграют в ничью.
11:08
ALEXEY959595
ЦСКА нет смысла с таким составом рассчитывать на плэйофф ЛЧ. Пусть лучше побольше наберут очков в Лиге Европы. Там это реальнее сделать. А Спартак пусть настраивается на победу в Ливерпуле. Только после Зенита тяжело будет. Но если сохранит всех игроков, то шансы будут
11:07
shur
Чтобы ЦСКА вышел в плей-офф, в случае победы Базеля, нужно обыгрывать МЮ с разницей в три мяча. А чтобы ЦСКА и Базель вышли, нужна победа в пять мячей
11:03
Dzaga
Развитие событий конечно нереальное, но было бы очень круто если бы Базель и ЦСКА вышли вдвоем из этой группы
10:54