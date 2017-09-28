Жозе Моуринью: "Не ЦСКА сыграл плохо, а "МЮ" хорошо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил, что минувшая встреча удалась его подопечным. Специалист подчеркнул, что команда реализовала большинство имевшихся у ворот армейцев моментов.

– Мы сыграли очень хорошо, – сказал во флеш-интервью Моуринью. – "МЮ" хорошо начал матч, создал много моментов, и в целом, команда хорошо подошла к этой игре. Мы сумели реализовать свои моменты.

Я не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, это "МЮ" сыграл хорошо. Раньше мы никогда не играли в три центральных защитника, но сегодня решили это сделать. В итоге команда очень быстро перемещала мяч, создавала опасные моменты. В первые 30 минут мы нанесли четыре удара и забили три гола. Для нас все прошло здорово.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"