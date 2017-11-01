Жозе Моуринью: "МЮ" одержал 4 победы, но еще не в плей-офф?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) удивился, что его команда еще не обеспечила место в 1/8 финала. "МЮ" может не попасть в плей-офф, если проиграет ЦСКА и "Базелю".

- Мы действительно еще не вышли в плей-офф? Четыре победы - этого все еще недостаточно? - приводит ВВС слова Моуринью. - Должны набрать это очко в оставшихся матчах. Я очень рад сегодняшней игре. Мы произвели ротацию, дали сыграть парню из академии, забили два мяча, набрали три очка, заработали денег и не получили травм.

Пенальти? У нас их бьет Марсьяль. Но сегодня он не забил, а в случае со вторым ударом его не было. Мой выбор пал на Блинда, это мое решение.

Трансляция матча "МЮ" - "Бенфика"