Жозе Моуринью: "Мхитарян участвует в пресс-конференции, потому что я уважаю русских болельщиков"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян, несмотря на участие в предматчевой пресс-конференцией перед игрой 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, не обязательно сыграет против российской команды. Португальский специалист объяснил свой выбор тем, что армянский полузащитник может отвечать на вопросы журналистов на русском языке.

- Участие Генриха в пресс-конференции - не обязательно намек на то, что он сыграет в стартовом составе, - отметил Моуринью. - Я выбрал Мхитаряна из уважения к русским болельщикам и журналистам, потому что этот футболист говорит по-русски. Я ценю Мхитаряна и как футболиста, не ищите тут намеков. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.