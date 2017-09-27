Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:40 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "Матчи в России для нас не являются проблемой"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ЦСКА – организованная команда. По словам специалиста, армейцы хорошо выстроены в обороне.

– ЦСКА очень хорошая команда, организованная, – сказал во флеш-интервью Моуринью. – Армейцы обороняются большим количеством защитников. При этом, они правильно действуют на контратаках. Кроме того, физическая форма москвичей вызывает огромное уважение.

– Последний раз, когда вы играли в России, вы не смогли победить.

– Прошлогодняя игра в Ростове была важна для "Манчестера", но мы ее не проиграли. И прошлые игры "МЮ" не проигрывал российским командам в гостях. Что касается меня лично, то я, работая в разных командах, часто встречался с клубами из России, и в вашей стране не проигрывал. Так, что для нас это не является проблемой.

– Как вам новый стадион ЦСКА? Поможет ли это армейцам в этом матче?

- Возможно, так как этот стадион очень уютный, трибуны располагаются рядом с полем. Атмосфера будет прекрасной. Но для нас это не в новинку, у нас в Англии все стадионы такие.

- Как вы знаете, у Мхитаряна много болельщиков в России. Повлияет ли это на игру Генриха?

- Мхитарян – большой профессионал, он играл на многих больших стадионах, у него много болельщиков и думаю, на него это не будет оказывать большое давление.

Трансляция встречи ЦСКА - "МЮ"

 

результаты опроса
15619 чел.
Как закончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"?
Сухой победой ЦСКА
9.2%
Победой ЦСКА с пропущенными голами
13.3%
Нулевой ничьей
5.0%
Результативной ничьей
20.3%
Победой "МЮ" с пропущенными голами
17.3%
Сухой победой "МЮ"
34.8%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий