Жозе Моуринью: "Матч "МЮ" с "Янг Бойз" не будет решающим"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" отметил, что это не решающая встреча. Тем не менее, он хочет, чтобы команда играла, словно это плей-офф.

- Даже если мы не выиграем завтра, то все равно не будем зависеть от других результатов, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. - Так что это не решающий матч. Но я хочу, чтобы мы играли с первой минуты так, будто это последний шанс на выход из группы. Я хочу, чтобы мы забыли, что у нас будет еще один шанс, а играли, словно это плей-офф.