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16:37 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "Манчестеру" будет нелегко в группе с "Бенфикой", ЦСКА и "Базелем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время пресс-конференции отметил, что хорошо знает клубы, с которыми его команде предстоит встретиться в групповом турнире Лиги чемпионов. Специалист отметил силу соперников и вспомнил, как в последний раз "Юнайтед" играл против них.

– Думаю, нам попалась опасная группа, если вы вспомните прошлые матчи, – цитирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед" Моуринью. – "Юнайтед" проигрывал "Базелю", не смог победить "Бенфику" в двух встречах, а в последний раз мы сыграли с ЦСКА либо 0:0, либо 1:0, что-то такое.

Я знаю эти клубы. Правда, я никогда не играл против "Бенфики" в Лиге чемпионов. У меня было несколько игр против ЦСКА, "Базеля", я знаю их. Это будет нелегко.

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