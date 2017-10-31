Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" хочет пройти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем против "Бенфики" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что цель команды - выйти в плей-офф. По словам наставника, нужно это сделать с первого места.

- Наша цель - выйти в плей-офф, - приводит официальный сайт английской команды слова Моуринью. - Десяти очков будет достаточно, но главная цель - выйти из группы с первого места. Статистика - есть статистика, у "Базеля" были хорошие результаты в матчах с ЦСКА и "Бенфикой". "Бенфика" постарается создать нам проблемы. У них есть амбиции, гордость, они хотят победить, а мы просто хотим пройти в 1/8 финала с первого места в группе.