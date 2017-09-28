Жозе Моуринью: "Лукаку может забивать очень много"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил игру нападающего Ромелу Лукаку. Также португалец похвалил игру Антони Марсьяля.

- У Лукаку отличная статистика, - приводит BT Sport слова Моуринью. - Мы понимаем, что это очень хороший игрок, он может забивать очень много. Конечно, в команде классных исполнителей делать это еще проще, но должен признать, что он забивает очень важные мячи.

Думаю, сегодняшний матч складывался так, что Марсьялю было проще проявить свои лучшие качества, партнеры тоже ему в этом помогали. Гол - это всегда плюс, пусть даже с пенальти. Он внес весомый вклад в победу, но не мог играть все 90 минут. Хотя я был готов оставить его до финального свистка.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"