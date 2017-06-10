Жозе Моуринью: "Когда я возглавил "Реал", Рамос еще ни разу не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ему нравится работать в командах, которые переживают трудные времена. По его словам, именно поэтому в 2010 году он взялся за работу в "Реале", который не выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов с 2004-го.

– До моего прихода в клуб в 2010 году Серхио Рамос, который на днях стал трехкратным победителем, ни разу не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов, – приводит Expresso слова Моуринью. – Мне нравится работать в командах, которые хотят выигрывать, но при этом находятся слишком далеко от этого.