Жозе Моуринью: "Было ясно, что первый гол сыграет важную роль"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Севильи" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что первый гол соперника сыграл важную роль. Виссам Бен Йеддер​ вывел севильцев вперед на 74-й минуте спустя полторы минуты после выхода на поле.

- Было ясно, что первый гол сыграет важную роль, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. - Об этом говорил не только результат первого матча, но и характер ответной встречи. Мы старались играть агрессивно и напористо с первых минут, но забить не удалось. "Севилья" с течением времени все больше владела мячом и контролировала ход матча.

У нас были хорошие моменты для взятия ворот, но забила "Севилья". Этот мяч все изменил. Второй гол сделал нашу задачу практически неосуществимой, но я не могу сказать, что мои игроки не старались играть. С этим все было в порядке.