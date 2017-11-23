Жозе Моуринью: "Блинду не нужно обвинять себя в поражении. Виноваты все"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Базеля" (0:1) заявил, что в этом результате виновата вся команда. По его мнению, "Юнайтед" должен был забивать пять мячей еще в первом тайме.

– Мы проиграли, потому что в первом тайме не смогли повести 5:0, – цитирует BBC Моуринью. – И после этого не смогли забить важный мяч, чтобы начать доминировать на поле. Блинду не нужно обвинять себя в поражении. Он провел хороший матч. В этом результате виновата вся команда, потому что каждый не использовал свой момент. Очевидно, что в последней игре нам очень нужно победить.