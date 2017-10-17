Жозе Моуринью: "Бенфика" лучше, чем ЦСКА и "Базель"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высоко оценил качество игры "Бенфики", с которой его команда встретится 18 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что португальцы проиграли в первых двух турах ЦСКА (1:2) и "Базелю" (0:5).

– Я считаю, что "Бенфика" намного лучше, чем "Базель" и ЦСКА, но сложно убедить своих игроков в этом после поражений лиссабонцев от "Базеля" и ЦСКА, – цитирует A Bola Моуринью. – Думаю, что мои игроки понимают: результаты не всегда отражают реальную силу команд. "Бенфика" будет сильным соперником. Она может еще стать даже первой в группе, если выиграет оставшиеся четыре матча.