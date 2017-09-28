Жорже Жезуш: "Я знал, как обыграть "Барселону"

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш после матча 2-го группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:1) отметил, что знал рецепт победы над каталонцами. По мнению португальца, команда проиграла из-за нелепого автогола.

- В перерыве я сказал своей команде, что мы можем обыграть "Барселону", - приводит официальный сайт УЕФА слова Жезуша. - Мне казалось, я знал, что нужно сделать для победы. Но в итоге мы проиграли из-за нелепого автогола.

В поединке со второй по силе командой мира мы показали блестящий футбол. В первом тайме мы перекрыли сопернику все пути для обострения игры через пас, во втором уже сами наладили контроль над мячом. Но при всем при этом все равно очень сложно создавать моменты в игре против "Барселоны". Думаю, "Спортинг" произвел неизгладимое впечатление на весь мир, показал себя исключительной командой.

Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"