23:04 13 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жорже Жезуш: "Реал" Зидана - сильнейший за последние годы"

0
0
0

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил силу соперника. Однако специалист подчеркнул, что лиссабонцы намерены играть в свой футбол и не боятся соперника.

– Мы уверены в своих силах и не боимся соперника, – цитирует Marca Жезуша. – Считаю, что сегодняшний "Реал" – сильнейший за последние годы, хотя великие игроки всегда выступали в этом клубе. Таковым клуб стал после прихода Зинедина Зидана. Тем не менее, мы не будем изменять своему стилю и постараемся показать все, на что способны.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ