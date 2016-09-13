Жорже Жезуш: "Реал" Зидана - сильнейший за последние годы"

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил силу соперника. Однако специалист подчеркнул, что лиссабонцы намерены играть в свой футбол и не боятся соперника.

– Мы уверены в своих силах и не боимся соперника, – цитирует Marca Жезуша. – Считаю, что сегодняшний "Реал" – сильнейший за последние годы, хотя великие игроки всегда выступали в этом клубе. Таковым клуб стал после прихода Зинедина Зидана. Тем не менее, мы не будем изменять своему стилю и постараемся показать все, на что способны.