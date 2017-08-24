Жорже Жезуш: "Предпочел Думбья Досту по двум причинам"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш после победы над "Стяуа" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (5:1) рассказал, почему в стартовом составе на острие атаки вышел Сейду Думбья, а не Бас Дост. Экс-форвард ЦСКА уже на 13-й минуте встречи открыл счет.

- Мы сделали несколько отличных вещей в атаке, - цитирует пресс-служба клуба Жезуша. - Я выбрал Думбья, а не Доста по двум причинам... Во-первых, потому что Бас устал в выходные и ему потребовалось дополнительное время для восстановления, а во-вторых, потому что Сейду добавляет нам вариативности в атаке. Теперь, когда "Спортинг" вышел в групповой турнир, наша задача - наслаждаться Лигой чемпионов, оставаться реалистами и постараться пройти как можно дальше.