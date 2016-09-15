Жорже Жезуш: "Криштиану Роналду – лучший игрок в мире"

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2). При этом специалист выразил удовлетворение игрой подопечных на протяжении большей части встречи.

– Мы знаем свои сильные стороны, и не важно, с кем мы играем, – цитирует пресс-служба УЕФА Жезуша. – Сегодня мы показали хорошую тактическую дисциплину. "Спортинг" великолепно действовал вплоть до 88-й минуты, но замены помогли "Реалу" переломить игру. С выходом новых игроков мы немного растерялись.

Думаю, что мы провели прекрасную игру, но нам нужно чуть больше опыта. Гол Роналду был великолепен, но он – лучший игрок в мире, так что подобное случается. Да, нельзя было ему такое позволять, но иногда так бывает. Все закончилось поражением, но 5 тысяч болельщиков, приехавших в Мадрид, заслуживали большего.

Команда постаралась сделать так, чтобы они гордились нами, но победить нам не удалось. Нужно отдать должное "Реалу". Не думаю, что кому-то еще удастся сыграть здесь так же здорово, как это сделал "Спортинг". В первом тайме у соперника вообще не было моментов, но "Реал" ведь не просто так является действующим победителем турнира. Этот менталитет позволил им изменить ход игры за какие-то две минуты.