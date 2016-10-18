01:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жорже Жезуш: "Боруссия" – одна из сильнейших команд Европы"

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Главный тренер "Спортинга" в преддверии домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" подчеркнул, что его команде будет противостоять одна из лучших команд Европы. Также Жезуш отдал должное нападению дортмундского клуба.

– Мы много рассуждали об этой игре, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жезуша. – Нам будет противостоять одна из сильнейших команд Европы. У "Боруссии" отличные футболисты атакующей линии – Усман Дембеле, Марио Гетце, Пьер-Эмерик Обамеянг. У этой команды очень сильная атакующая линия.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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