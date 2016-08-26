07:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жорди Местре: "Противостояние "Барселоны" с Гвардьолой? Такое случается в футболе"

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Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Он добавил, что новый экс-главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардьола уже смог изменить игру своего нового клуба "Манчестер Сити".

– Мы должны относиться к противостоянию "Барселоны" с Гвардьолой, как к чему-то, что просто случается в футболе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Местре. – Думаю, под руководством Пепа "Сити" уже изменился, но посмотрим, насколько он хорош в матче против нас. Обе игры будут очень сложными".

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