Жорди Альба: "Хочу, чтобы "Реал" проиграл "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба надеется, что "Реал" не сможет одержать победу над "Ливерпулем" в предстоящем финале Лиги чемпионов. Встреча состоится 26 мая в Киеве.

– Несмотря на то, что я хорошо общаюсь со всеми игроками "Реала", желаю им проигрывать каждую из тех игр, в которых они принимают участие, – цитирует 29-летнего игрока испанское издание Sport, – Я поздравлял их в прошлом году после победы над "Ювентусом", однако не хотел бы это делать снова.