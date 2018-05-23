13:11 | Футбол — Лига чемпионов

Жорди Альба: "Хочу, чтобы "Реал" проиграл "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов"

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Защитник "Барселоны" Жорди Альба надеется, что "Реал" не сможет одержать победу над "Ливерпулем" в предстоящем финале Лиги чемпионов. Встреча состоится 26 мая в Киеве.

– Несмотря на то, что я хорошо общаюсь со всеми игроками "Реала", желаю им проигрывать каждую из тех игр, в которых они принимают участие, – цитирует 29-летнего игрока испанское издание Sport, – Я поздравлял их в прошлом году после победы над "Ювентусом", однако не хотел бы это делать снова.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Зато честно.

13:21

hypervision

Все хотят)

13:20

shpasic

дурачок)

13:15

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