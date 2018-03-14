Жорди Альба: "Челси" постарается сыграть с "Барселоной" так же, как и в первом матче"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба отметил, что его команда хорошо готова к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси". Первая встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1.

– Мы ждем, что "Челси" сыграет так же, как и в первой встрече, – цитирует AS Альбу. – Они будут внимательно защищаться и стараться контратаковать, чтобы попытаться забить. Это будет сложное противостояние. Мы проводим хороший сезон и сосредоточены на предстоящей игре. Надеюсь, что удастся пройти в четвертьфинал.

Матч "Барселона" – "Челси" состоится сегодня, 14 марта, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.