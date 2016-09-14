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Жоау Моутинью: "В 2012 году был в нескольких минутах от перехода в "Тоттенхэм"

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Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"​ признался, что несколько лет назад мог перейти в стан "шпор". В 2021 году трансфер был почти завершен, но из-за проблем с документами сорвался, и игрок остался в "Порту", а через год перебрался в чемпионат Франции.

- Это правда, что я был в нескольких минутах от перехода в "Тоттенхэм", - цитирует Sky Sports Моутинью. - Тем не менее, сейчас я в "Монако", и все мои мысли направлены на успехи с этой командой. Хочу помочь нам выйти в следующий этап Лиги чемпионов.

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