Жоау Моутинью: "В 2012 году был в нескольких минутах от перехода в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"​ признался, что несколько лет назад мог перейти в стан "шпор". В 2021 году трансфер был почти завершен, но из-за проблем с документами сорвался, и игрок остался в "Порту", а через год перебрался в чемпионат Франции.

- Это правда, что я был в нескольких минутах от перехода в "Тоттенхэм", - цитирует Sky Sports Моутинью. - Тем не менее, сейчас я в "Монако", и все мои мысли направлены на успехи с этой командой. Хочу помочь нам выйти в следующий этап Лиги чемпионов.