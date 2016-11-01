Жоау Моутинью не сыграет с ЦСКА

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью не сумеет помочь своей команде в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. В первой встрече, состоявшейся в Москве 18 октября (1:1), 30-летний португалец был заменен в первом тайме из-за травмы.

В заявку на матч против ЦСКА попали следующие игроки:

вратари – Субашич, Де Санктис;

защитники —Диалло, Глик, Жемерсон, Фабинью, Менди, Раджи, Сидибе, Н`Дорам;

полузащитники —Бакайоко, Боскилиа, Мбаппе, Лемар, Силва, Адама Траоре;

нападающие —Каррильо, Фалькао, Жермен, Жан.

Матч между "Монако" и ЦСКА состоится 2 ноября. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.