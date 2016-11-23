21:52 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жиру - в стартовом составе "Арсенала" на матч с "ПСЖ"

0
0
0

Стали известны составы "Арсенала" и "ПСЖ" на матч группового турнира Лиги чемпионов. Место на острие атаки лондонцев займет француз Оливье Жиру. Полностью заявки команды выглядят следующим образом:

"Арсенал": Оспина - Дженкинсон, Мустафи, Косьельни, Гиббс - Кокелен, Рэмси - Алексис Санчес, Езил, Ивоби. 

Запасные - Чех, Монреаль, Габриэл, Джака, Эль-Ненни, Окслейд-Чемберлейн, Уолкотт.

"ПСЖ": Ареола - Менье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл - Верратти, Крыховяк, Тиагу Мотта - Лукас, Кавани, Матюиди. 

Запасные - Трапп, Кимпембе, Бен Арфа, Хесе, Нкунк, Огастин, Иконе.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени. 

Трансляция матча "Арсенал" - "ПСЖ"

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ