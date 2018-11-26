Жезус, Гюндоган и Бернарду Силва не помогут "Манчестер Сити" в матче с "Лионом"

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Лионом" и "Манчестер Сити" пропустят три игрока "горожан". Как сообщает официальный Твиттер манчестерского клуба, в этой встрече не примут участия нападающий Габриэл Жезус, а также полузащитники Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.

- Бернарду Силва скоро вернется в строй, - приводит слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы официальный сайт "горожан". - А у Габриэла Жезуса были трудности во время тренировки, он не готов выходить на поле. У Илкая тоже есть небольшое повреждение.

"Манчестер Сити" занимает 1-е место в группе F, имея в активе 9 очков после четырех туров.

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