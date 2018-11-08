Жест дня. Моуринью троллит болельщиков "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:1) потроллил болельщиков соперника. Он приложил ладонь к уху.

Это можно было расценить как отсыл к игре 3-го тура на "Олд Траффорд": после нее фанаты "Старой синьоры" праздновали победу своей команды со счетом 1:0 и оскорбляли португальца. Тогда тренер показал итальянским болельщикам три пальца и напомнил о трех титулах за один сезон во главе "Интера".

Dónde están los que dicen que estoy acabado? Dónde están que no los oigo? pic.twitter.com/fdVM20J4hS – ÓSCAR (@atooca) 7 ноября 2018 г.

В Турине "красные дьяволы" проигрывали до 86-й минуты, когда счет сравнял Хуан Мата. Победу "МЮ" принес гол, забитый защитником "Юве" Леонардо Бонуччи в свои ворота.

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