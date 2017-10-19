Жером Боатенг: "Во втором тайме матча с "Селтиком" действовали слишком небрежно"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после победы над "Селтиком" (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов заявил, что его команда должна была одержать более крупную победу. По словам игрока обороны, было видно, что мюнхенцы получили удовольствие от встречи с шотландским клубом.

- Мы хорошо начали, создали много моментов, а могли создать и еще больше, - цитирует официальный сайт "Баварии" Боатенга. - Первая половина игры была лучше, во второй мы действовали слишком небрежно и допустили много ошибок, хотя все равно должно были забивать еще. Было видно, что мы получали удовольствие от игры.

Напомним, после трех туров "Бавария" занимает второе место в группе B, набрав 6 очков. Отставание от идущего первым "ПСЖ" составляет 3 очка. В следующем матче мюнхенцы вновь сыграют с "Селтиком". Встреча состоится в Глазго 31 октября.