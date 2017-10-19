Жером Боатенг: "Во втором тайме матча с "Селтиком" действовали слишком небрежно"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после победы над "Селтиком" (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов заявил, что его команда должна была одержать более крупную победу. По словам игрока обороны, было видно, что мюнхенцы получили удовольствие от встречи с шотландским клубом.
- Мы хорошо начали, создали много моментов, а могли создать и еще больше, - цитирует официальный сайт "Баварии" Боатенга. - Первая половина игры была лучше, во второй мы действовали слишком небрежно и допустили много ошибок, хотя все равно должно были забивать еще. Было видно, что мы получали удовольствие от игры.
Напомним, после трех туров "Бавария" занимает второе место в группе B, набрав 6 очков. Отставание от идущего первым "ПСЖ" составляет 3 очка. В следующем матче мюнхенцы вновь сыграют с "Селтиком". Встреча состоится в Глазго 31 октября.
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https://fcbayern.com/ru/news/2017/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0