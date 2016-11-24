Жером Боатенг: "Мы слишком легко позволили "Ростову" забить"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам футболиста, мюнхенцы слишком легко позволили российской команде забить.

– Мы слишком легко позволили сопернику забить, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Боатенга. – Мы должны лучше обороняться как команда.