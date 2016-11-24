Жером Боатенг: "Мы слишком легко позволили "Ростову" забить"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам футболиста, мюнхенцы слишком легко позволили российской команде забить.
– Мы слишком легко позволили сопернику забить, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Боатенга. – Мы должны лучше обороняться как команда.
sd23rg
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04:02
Басист
Ага, "мы")) А особенно лично Вы, Жером)))) Но так-то мы не в претензии, можете в будущем сезоне на "бис" повторить
02:40