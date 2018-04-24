Жером Боатенг: "Криштиану – фантастический атлет. Это видно, когда он снимает футболку"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" поделился мнением по поводу форварда мадридского клуба Криштиану Роналду. По его словам, мюнхенцы уверены в своих силах, несмотря на именитого соперника.

- Криштиану – фантастический атлет. Это видно после его голов, когда он снимает футболку. Не думаю, что у него есть какие-то слабые стороны, - цитирует Боатенга пресс-служба УЕФА. - У "Реала" очень мощная атака, крепкая оборона и сбалансированная полузащита. Именно поэтому они выиграли Лигу чемпионов два года подряд. Но мы уверены в своих силах и сделаем все для победы.

Я всегда с нетерпением жду матчей против таких сильных игроков, в том числе и Роналду. Играть против сильнейших – здорово. Это единственный путь к совершенствованию. Прошлогодний вылет уже не тревожит наших мыслей. В этом году у нас есть отличный шанс пробиться в финал, и мы сосредоточены только на этом.