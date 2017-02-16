Жером Боатенг: "Горжусь "Баварией"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" (5:1) выразил радость в связи с успехом своей команды. Сам Боатенг пропускал матч из-за травмы.
"Прекрасная победа! Горжусь моей командой. Атмосфера была невероятной", – написал на своей странице в "Твиттере" Боатенг.
Трансляция матча "Бавария" - "Арсенал"
Great win! ⚽️🔥🔥 Proud of my team 👊🏾 Atmosphere was amazing tonight! #FCBARS #MiaSanMia @fcbayern @championsleague pic.twitter.com/PN9ud4ijNC– Jerome Boateng (@JB17Official) 15 февраля 2017 г.