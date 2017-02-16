Жером Боатенг: "Горжусь "Баварией"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" (5:1) выразил радость в связи с успехом своей команды. Сам Боатенг пропускал матч из-за травмы.

"Прекрасная победа! Горжусь моей командой. Атмосфера была невероятной", – написал на своей странице в "Твиттере" Боатенг.

Трансляция матча "Бавария" - "Арсенал"