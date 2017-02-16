00:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жером Боатенг: "Горжусь "Баварией"

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Защитник "Баварии" Жером Боатенг после игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" (5:1) выразил радость в связи с успехом своей команды. Сам Боатенг пропускал матч из-за травмы.

"Прекрасная победа! Горжусь моей командой. Атмосфера была невероятной", – написал на своей странице в "Твиттере" Боатенг.

Трансляция матча "Бавария" - "Арсенал"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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