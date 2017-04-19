Жером Боатенг: "Бавария" покидает ЛЧ с высоко поднятой головой"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) посетовал на решения арбитра, который засчитал два гола мадридцев, забитых из офсайда.

– Мы все прыгнули выше головы. Сегодня был очень, очень тяжелый матч. Мы не можем предъявлять к себе претензии, мы великолепно боролись. Очень жаль, что судья принял такие решения. Несколько раз нам не повезло, мы должны были лучше завершать те моменты. Мы уходим с высоко поднятой головой, - цитирует Боатенга официальный сайт "Баварии".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"