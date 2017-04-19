Жером Боатенг: "Бавария" покидает ЛЧ с высоко поднятой головой"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) посетовал на решения арбитра, который засчитал два гола мадридцев, забитых из офсайда.
– Мы все прыгнули выше головы. Сегодня был очень, очень тяжелый матч. Мы не можем предъявлять к себе претензии, мы великолепно боролись. Очень жаль, что судья принял такие решения. Несколько раз нам не повезло, мы должны были лучше завершать те моменты. Мы уходим с высоко поднятой головой, - цитирует Боатенга официальный сайт "Баварии".
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https://fcbayern.com/ru/news/2017/04/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0