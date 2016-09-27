Жермен - в атаке "Монако" на матч с "Байером"

Нападающий "Монако" Валер Жермен с первых минут появится на поле в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером". Полностью состав монегасков выглядит следующим образом:
Даниэль Субашич - Камиль Глик, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Андреа Раджи - Фабинью, Темуе Бакайоко, Жоау Моутинью, Тома Лемар, Бернарду Силва - Валер Жермен.
Трансляция матча "Монако" - "Байер"
La compo !!! #ASMB04 #UCL pic.twitter.com/QRBOBh7rOM– AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 сентября 2016 г.
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