21:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жермен - в атаке "Монако" на матч с "Байером"

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Нападающий "Монако" Валер Жермен с первых минут появится на поле в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером". Полностью состав монегасков выглядит следующим образом:

Даниэль Субашич - Камиль Глик, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Андреа Раджи - Фабинью, Темуе Бакайоко, Жоау Моутинью, Тома Лемар, Бернарду Силва - Валер Жермен.

Трансляция матча "Монако" - "Байер"

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