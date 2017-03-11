09:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жереми Матье: "Игрокам "ПСЖ" не хватало сдержанности после первой игры с "Барселоной"

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Защитник "Барселоны" Жереми Матье отметил, что игрокам "ПСЖ" не хватило скромности после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который они выиграли со счетом 4:0. В ответной встрече каталонцы были сильнее – 6:1.

– Игроки "ПСЖ" молоды, им не хватило сдержанности, спокойствия, – цитирует AS Матье. – Рабьо и Кюрзава после первой игры опубликовали несколько фотографий с насмешками. Маркиньюс тоже что-то подобное размещал в социальных сетях. В футболе же все меняется очень быстро. Нужно дождаться конца раунда, чтобы что-то сказать. В "Барселоне" такие жесты не приветствовались бы.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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