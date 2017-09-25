Жереми Матье: "Если я и отпраздную гол в ворота "Барселоны", то только назло Бартомеу"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что находится в напряженных отношениях с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу и спортивным директором клуба Робертом Фернандесом. Француз отметил, что два из трех сезонов, проведенных в "Барселоне", оказались успешными для него.

– Я отдавал все силы, когда играл за "Барселону", – цитирует Marca Матье. – Мне удалось провести в этом клубе три года, и два из них были достаточно успешными, а вот последний получился тяжелым. Это стало следствием травм и недоверия ко мне.

Если мне удастся забить гол в ближайшей игре, то я его отпраздную только назло Бартомеу и Фернандесу. Они очень плохо ко мне относились. Я уважаю своих экс-партнеров и болельщиков "Барселоны", но к вот к этим людям у меня есть вопросы.