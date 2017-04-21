Жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут сегодня

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится сегодня в Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, и начнется в 13.00 по московскому времени.

"Атлетико", "Монако", "Реал" и "Ювентус" жребием распределят по двум парам. Никакого "посева" в зависимости от клубного коэффициента не будет. Команды из одной страны (в данном случае мадридцы) могут оказаться в одной паре.

Отдельной жеребьевкой определят, победитель какой из двух пар станет номинальным хозяином финального поединка.

Полуфинальные матчи пройдут 2/3 и 9/10 мая. Финал должен состояться 3 июня в Кардиффе.

В 14.00 по московскому времени начнется жеребьевка полуфинальных игр Лиги Европы. Участники – "Аякс", "Лион", "Манчестер Юнайтед" и "Сельта".

Матчи пройдут 4 и 11 мая. Финал состоится в шведском городе Сольна 24 мая.